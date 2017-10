Erasmus MC eerste met inwendige bestraling

Het Erasmus MC in Rotterdam is als eerste ziekenhuis in Europa begonnen met het inwendig bestralen van borstkankerpatiënten. Zij hoeven voortaan niet meer wekenlang op en neer naar het ziekenhuis voor bestraling maar zijn in een keer klaar, aldus het universitaire ziekenhuis woensdag.

Daarbij brengt de nieuwe stralingstechniek, die in Canada al langer wordt toegepast, geen schade toe aan hart- of longweefsel en is er minder huidschade dan bij externe bestraling. Het inwendig bestralen houdt in dat borstkankerpatiënten 'zaadjes' in de borst krijgen via een holle naald. Voorafgaand hieraan worden met behulp van echobeelden en een CT-scan nauwkeurig bepaald waar precies dit moet plaatsvinden. De behandeling duurt ongeveer een uur. De nieuwe behandeling is volgens het Erasmus zeer geschikt voor patiënten van boven de vijftig met laag risico tumoren.