Arrestaties voor brand Spaanse Polder

De politie heeft twee mannen opgepakt voor de brand in een bedrijfspand in Rotterdam-Spaanse Polder dinsdagmiddag. In het uitgebrande pand is een hennepkwekerij gevonden.

In het pand aan de Vlaardingerweg was rond 14.30 uur een explosie. Daarna renden meerdere mannen weg. Twee van hen werden opgepakt. Hoe de ontploffing is ontstaan is nog altijd niet duidelijk. Twee mensen raakten gewond. Hun haar vloog in brand. Er wordt ook nog onderzocht of er een verband is tussen de klap en de hennepkwekerij.