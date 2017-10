Berghuis terug in voorselectie Oranje

Steven Berghuis keert terug in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller is een van de drie Feyenoorders die is opgeroepen. Ook ploeggenoten Jens Toornstra en Tonny Vilhena behoren tot de 32 namen, die Dick Advocaat heeft opgenomen in zijn voorselectie voor de oefenwedstrijden tegen Schotland en Roemenië.

Ook Eljero Elia zit weer bij de voorlopige selectie. Advocaat riep de aanvaller van Basaksehir voor de vorige interlands tegen Zweden en Wit-Rusland niet op. Andere oud-Feyenoorders die in de voorselectie zitten zijn Daryl Janmaat (Watford), Stefan de Vrij (Lazio Roma) en Georginio Wijnaldum (Liverpool). Ook voormalig Spartaan Kevin Strootman (AS Roma) is er weer bij.



Het Nederlands elftal reist eerst naar Aberdeen, waar donderdag 9 november de vriendschappelijke ontmoeting met Schotland op het programma staat. De aftrap in het Pittodrie Stadium is om 19.45 uur lokale tijd (20.45 uur in Nederland).



Oranjes laatste wedstrijd in 2017 – uit tegen Roemenië – wordt op dinsdag 14 november gespeeld. In de Arena Națională in Boekarest, waar het één uur later is dan in Nederland, is de kick off om 21.00 uur plaatselijke tijd.