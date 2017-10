Swift-speler en Feyenoorder aast op rentree in 'zijn' Kuip

"Het wordt sowieso een geweldige dag", blikt Stef Leliveld vooruit op de bekerwedstrijd Feyenoord-Swift. De middenvelder van de Amsterdammers hoopt na anderhalf jaar blessureleed zijn rentree te maken tegen de ploeg waar hij al van jongs af aan supporter van is.

Leliveld onderging twee operaties aan zijn lies en aast vanavond op zijn eerste minuten. "Een mooiere rentree kan je niet maken dan in de Kuip. Mijn stadion. Effe serieus. Dan is mijn droom compleet. Als het Legioen mijn naam gaat scanderen is het helemaal mooi. Nummer 23 heb ik", lacht de inwoner van Amstelveen.

"Om 16 uur komen we bij elkaar. Dan gaat onze kok een pastaatje koken. Rond 17 uur de bus in en om 18. 30 uur zijn we in De Kuip. Dan zullen er aardig wat selfies uit gaan. De trainer heeft aangegeven dat we de Kuip moeten omarmen. Eerst wennen en dan echt vlammen. Het is wel m'n cluppie, maar uiteindelijk wil je zelf winnen."



"Gisteren hebben we een video-analyse gehad van Feyenoord. Ze zitten in eenzelfde situatie als Vitesse destijds, toen we hen uitschakelden. Dat was op ons eigen dramatische - maar inmiddels wel heilige - kunstgras. Nu spelen we op het mooiste veld van Nederland. Met wie ik een shirtje ga ruilen? Het liefst met Sven van Beek, maar hij is er helaas niet bij. Hij lag er in totaal 67 weken uit. Ik 74. Dus dan maar een shirtje ruilen met degene die het dichtste bij mij in de buurt staat", besluit Leliveld.

Feyenoord-Swift begint vanavond om 20.45 uur en is vanaf 20 uur integraal en live te volgen op Radio Rijnmond.