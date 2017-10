Leefbaar Schiedam stemt per ongeluk voor verkoop Eneco-aandelen

Leefbaar Schiedam is tegen de verkoop van de Eneco-aandelen, maar stemde in de gemeenteraad van dinsdagavond vóór verkoop. "Er was sprake van een misverstand", zegt fractievoorzitter Gerrie de Bel van Leefbaar Schiedam.

"De motie had ik nog willen aanscherpen", legt De Bel uit. "Daarom stemden wij tegen, maar dat aanscherpmoment kwam niet meer. Dit was niet duidelijk genoeg naar ons gecommuniceerd."

Op de uitkomst had de blunder van Leefbaar geen invloed: een krappe meerderheid stemde tegen verkoop. De eigenlijke uitslag van de stemming had 21 tegen 14 moeten zijn, in plaats van 18 tegen 17. "We zijn wel super, super blij met deze uitkomst", zegt De Bel.

Dat Leefbaar tegen had willen stemmen, wil niet zeggen dat ze überhaupt tegen de verkoop van de Eneco-aandelen zijn. Schiedam heeft 1,03 procent in handen. Verkoop daarvan zou zo'n 25 miljoen kunnen opleveren.

"Wij zijn niet perse tegen verkoop, maar wel in de huidige situatie", stelt De Bel. "We hebben gewoon te weinig materiaal, te weinig informatie om 'ja' te zeggen."

De meeste informatie wordt volgens De Bel pas vrijgegeven als fase 2 ingaat. "Daarvoor moet je eerst vóór verkoop stemmen, een principeovereenkomst. Dat vind ik pure chantage, daar gaan wij niet in mee."

"Schiedam staat nu in het lijstje met gemeenten die niet verkopen en dat is hoe wij het nu willen", zegt De Bel. Een andere gemeente op die lijst is grootaandeelhouder Den Haag.

Rotterdam en Dordrecht, twee andere grootaandeelhouders, wil de stukken wel van de hand doen.