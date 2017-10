Zwembad Maassluis beveiligd na tweet Wilders

Beveiliging bij zwembad Dol-fijn. Foto: Tom van Bemmel.

Zwembad Dol-fijn in Maassluis wordt sinds dinsdagavond beveiligd. Een van de medewerkers is via Twitter en Facebook bedreigd. Er is aangifte gedaan, laat de gemeente Maassluis desgevraagd weten.

Aanleiding is een tweet van PVV-voorman Wilders waarin hij Dol-fijn zondag beschuldigt aan 'sharia-zwemmen' te doen. Hij doelde op het wekelijkse zwemuurtje voor allochtone vrouwen. De tweet werd meer dan vierhonderd keer geretweet. De manager van het zwembad heeft dinsdag op Radio Rijnmond bevestigd dat er een speciaal zwemuur is voor vrouwen. Maar hij ontkent dat dit alleen voor allochtone vrouwen bedoeld is. Het gaat om een zwemuur voor vrouwen die hun diploma willen halen in een aparte ruimte. Om verwarring te voorkomen wordt de tekst op de website van het zwembad aangepast. De manager van het zwembad wil niet reageren op de kwestie en verwijst naar de gemeente Maassluis. De burgemeester laat in een schriftelijke reactie weten: "Ik vind het een zeer ernstige zaak dat het nodig is om medewerkers van een zwembad te beschermen na een twitterbericht van een Tweede Kamerlid. Personeel van een publieke dienst moet gewoon zijn werk kunnen doen, los van de opvattingen die sommige mensen daarover hebben."