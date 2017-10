Elbers sluit maandag weer aan bij Excelsior

Stanley Elbers is nu echt op de weg terug na zijn knieblessure. De aanvaller van Excelsior kreeg een aantal weken geleden een terugslag, maar is nu pijnvrij. ''Maandag kom ik terug bij Excelsior en dan start ik gelijk bij de groep'', aldus de Hagenaar.

Elbers denkt nog niet dat hij alles met de groep mee kan doen. ''Ik weet nog niet hoe ik er voor sta. Uiteraard heb ik niet niks gedaan. Na vier dagen kon ik al hardlopen op het veld. Ik heb dus zeker wat aan mijn conditie gedaan, maar je merkt pas echt hoe je er voor staat in de partijvorm op de training.''

De buitenspeler had voornamelijk last van zijn knie bij het schieten op doel. ''Ik miste het te erg, dus daarom ben ik de vorige keer misschien iets te vroeg weer begonnen. Je bent iedere dag op de club, je doet pass- en trapoefeningen mee en dan wil je snel een stapje verder. Dat had ik beter niet kunnen doen.''

Elbers liep zijn blessure eind augustus op in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo. Samen met de blessure van Mike van Duinen, zaten de Kralingers krap in hun aanvallers. Trainer Mitchell van der Gaag is dan ook blij dat Elbers weer terugkeert. ''We hebben achterin en op het middenveld voldoende keuzes. Ook al is iedereen voorin fit, dan hebben we nog niet veel keuzes. Als er dan iemand geblesseerd raakt, dan heb je een probleem. Het is fijn om wat extra wisselgeld te hebben in de aanval'', aldus Van der Gaag.