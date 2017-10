FC Reismond duikt in het nachtleven van Charkov

Charkov

7 Minuten staat deze week in het teken van FC Reismond, het voetbalreisprogramma in aanloop naar de uitwedstrijden die Feyenoord speelt in de Champions League. Frank Stout gaat deze week naar Oekraïne en duikt vandaag het nachtleven in.

Het is vrijdag, de zon schijnt en aan alles merk je dat de stad toeleeft naar het weekend. "Maar ook op maandag en dinsdag kan je je hier 's-avonds vermaken. Door de grote hoeveelheid studenten is het altijd feest hier", zegt Adorjan Harmse, die al sinds 2005 in Charkov komt. Adorjan laat Frank het Oekraïnse nachtleven zien. Na een serieus gesprek over de oorlog met Rusland in restaurant Capri wordt een bezoek gebracht aan Stargorod, de bar waar je alleen maar bier per liter kan bestellen. Het afgelopen jaar tikte Aleksandr 361 liter weg en daar wordt hij deze avond voor beloond. Vervolgens gaat de avond verder in de populaire club Bolero, maar heel laat wordt het niet... Kijk hierboven naar de derde aflevering van FC Reismond, het voetbalreisprogramma dat diepgang en cultuur hoog in het vaandel heeft staan. In alle voorgaande afleveringen dan...