Droom van 7-jarige Reinout komt uit: werken aan de weg

Veel kinderen dromen ervan om beroemd te worden op Youtube of om piloot te worden of brandweerman. Reinout Barnhoorn uit Oud-Beijerland wil wegwerker worden.

Met het speelgoed dat voorhanden is kun je al heel wat mooie wegwerken uitvoeren, maar de 7-jarige Reinout wilde aan de slag met het echte werk. Hij wilde een écht verkeersbord en daar had hij zijn spaarcenten voor over.

Zo gezegd zo gedaan. Reinout schreef een brief aan de Provincie Zuid-Holland. Daar vonden ze het enthousiasme van de wegwerker in spe zo leuk dat ze hem uitnodigden om een dagje mee te lopen.

In een geel met rood gekleurde auto met zwaailichten van de provincie ging hij mee voor de dagelijkse inspectie van de wegen. Eerst het stuk weg afzetten met pionnen. Daarna vuil van de weg halen met bezem en schep. Reinout deed het met alle plezier.

Reinout heeft zijn spaargeld niet aan hoeven spreken. Hij kreeg na zijn snuffelstage twee pionnen, een verkeersbord met een stoplicht erop mee naar huis. En een hesje dat wegwerkers ook dragen.