Noordtunnel richting Gorinchem afgesloten na ongeluk

De Noordtunnel in de A15 is in de richting van Gorinchem woensdag aan het einde van de middag volledig afgesloten. In de tunnel is een ongeluk gebeurd. Verkeer krijgt het advies om een andere route te kiezen.

Alle rijstroken in de Noordtunnel richting Gorinchem zijn sinds 16.45 uur afgesloten. Naar verluidt is een busje tegen een vrachtwagen gereden. Bergers zijn ter plaatse. Niemand is gewond geraakt. . Rijkswaterstaat verwacht dat de Noordtunnel richting Gorinchem tot 18.00 uur afgesloten blijft. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via de A16 en de N3.