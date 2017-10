Noordtunnel richting Gorinchem weer open na ongeluk

De Noordtunnel in de A15 is in de richting van Gorinchem woensdag rond 18.00 uur weer vrijgegeven. De tunnel ging ruim een uur eerder dicht vanwege een ongeluk.

De Noordtunnel richting Gorinchem moest dicht nadat een busje op een vrachtwagen was geklapt. Waardoor dit gebeurde is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Tijdens de afsluiting kregen automobilisten het advies om te rijden via de A16 en de N3.