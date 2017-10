Tieners Hoeksche Waard verdacht van beramen aanslag

Twee tieners uit de Hoeksche Waard zijn aangehouden na een tip dat ze een aanslag wilden plegen. De politie werd getipt toen ze in de metro over hun plannen spraken.

De jongens van 16 en 17 jaar oud bespraken hun plannen op 10 oktober. Een medereiziger hoorde de twee in de Rotterdamse metro praten over het fabriceren en laten ontploffen van explosieven in het openbaar vervoer.

De reiziger belde de politie. Die nam de tip zeer serieus vanwege de terreurdreiging en aanslagen in Europa. Rechercheurs konden de identiteit van het duo al snel achterhalen. Op 20 oktober konden ze worden opgepakt, laat de politie woensdag weten.

Tijdens onderzoek bij de jongens thuis werd onder meer vuurwerk in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij. De politie onderzoekt nog of ze echt van plan waren een vuurwerkbom te maken.

De politie wil de woonplaats van de tieners niet bekend maken vanwege hun leeftijd.