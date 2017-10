Loempiakraam Pham sluit luiken na 32 jaar

Loempiakraam Pham moet na 32 jaar de luiken sluiten. Aanleiding is het project 'Hart van Zuid' waarin een geheel nieuw stadscentrum wordt gecreëerd rondom het Zuidplein. Alexander Pham is ten einde raad en roept burgemeester Aboutaleb via Facebook op om de kraam van zijn ouders in ieder geval voor nu open te houden.

Je kunt de kraam nauwelijks missen bij het in- en uitlopen van metrostation Zuidplein. Een taxichauffeur vertelt. "Ik kom iedere dag langs, niet zozeer om een loempia te kopen, maar gewoon om een gezellig praatje te maken."

Alexander Pham heeft nog een week om de kraam van zijn ouders te redden. Goede oplossingen zijn er volgens hem nog niet geweest. "We hebben meerdere ruimtes aangeboden gekregen, maar die konden we niet betalen omdat we maar een éénjarig contract kregen. De ruimte in het nieuwe zwembad bleek niet geschikt voor horeca."

Pham hoopt dat er op lange termijn toch nog een oplossing gevonden wordt. "We hopen nu dat de gemeente een kiosk wil bouwen bij het station waar mijn ouders dan, bijvoorbeeld met andere ondernemers, in 2020 in zouden kunnen. Hopelijk mogen ze hun kraam dan alsnog houden tot eind 2019."

Reactie gemeente

Ronald Tol, voorzitter van gebiedscommissie Charlois bestrijdt de argumenten van Pham. "In 2004 heeft de toenmalige deelraad besloten dat het Zuidpleingebied een standplaatsvrij-gebied zou worden. Toen is er met de familie Pham afgesproken dat zij hun kraam tot 2014 mochten houden. In 2014 zijn hier nog drie jaren bij opgeteld."

Dat het zwembad niet geschikt zou zijn bestrijdt Tol. "In januari 2018 zal er in het nieuwe zwembad bij Zuidplein een café openen. Het businessplan van de familie Pham is niet naar tevredenheid van Ballast Nedam ingediend. Het is nu vijf voor twaalf. Ze wisten al jaren dat ze op een gegeven moment weg moesten."