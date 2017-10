Regionale fietsendievenbende opgerold

Drie mannen uit Rotterdam en omgeving zijn opgepakt na een groot onderzoek naar fietsendiefstallen in heel Zuid-Holland. Ze maakten deel uit van een bende die de gestolen fietsen in Polen doorverkoopt.

De politie deed een paar maanden onderzoek naar de bende. Dat onderzoek werd in maart opgestart vanwege het grote aantal meldingen van fietsendiefstallen in Katwijk. Daar werd korte tijd later een 31-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats opgepakt.

De man bleek met anderen langs de hele kuststrook fietsen te jatten. Het ging doorgaans om elektrische en duurdere fietsenmerken. Die verdwenen per busje naar Polen waar ze ongeveer 450 euro opbrengen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de gestolen fietsen werden gestald in loodsen in de regio, onder meer in Rotterdam, Naaldwijk, Wateringen en Den Haag. Daar werden ze geprepareerd en gedemonteerd voor ze op transport gingen naar Polen.

Woensdag greep de politie in. In Polen, Den Haag, Rijswijk, Wateringen en Rotterdam werden loodsen doorzocht. Daarbij werden enkele tientallen fietsen aangetroffen. Zes verdachten werden opgepakt, waaronder in de regio Rotterdam mannen van 23, 29 en 37 jaar oud. De verdachten blijven voorlopig vastzitten.