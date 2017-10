LIVE: Feyenoord-Swift (2-0)

Feyenoord-AVV Swift

Feyenoord neemt het drie dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Ajax in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen AVV Swift. In De Kuip ontvangen de Rotterdammers dus opnieuw een Amsterdamse ploeg. De Hoofdklasser schakelde in de vorige ronde nog zeer verrassend Vitesse uit en hoopt vandaag op een nieuwe stunt.

De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te beluisteren op Radio Rijnmond. De radio-uitzending begint al om 20.00 uur en daarin zal presentator Bart Nolles met verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop voorbeschouwen op de bekerwedstrijd. Praat onderaan dit bericht mee over de wedstrijd. Opstelling Feyenoord

Vermeer; Nieuwkoop, Diks, St. Juste, Nelom; Toornstra, Vente Amrabat; Basacikoglu, Kramer, Larsson Vermeer; Nieuwkoop, Diks, St. Juste, Nelom; Toornstra, Vente Amrabat; Basacikoglu, Kramer, Larsson Scoreverloop

1-0 8' Sam Larsson

2-0 45' Sam Larsson 1-0 8' Sam Larsson2-0 45' Sam Larsson Bijzonderheden: 12' rode kaart Nik Gabel