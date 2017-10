Zwak Feyenoord wint van hoofdklasser Swift

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de derde ronde van het KNVB Bekertoernooi. De ploeg won in de eigen Kuip met 4-1 van AVV Swift. De hoofdklasser die Vitesse eerder uitschakelde, maakte het Feyenoord met tien man heel moeilijk. Ondanks dat zit de ploeg van Giovanni van Bronckhorst dus in de koker voor de loting voor de volgende ronde van het bekertoernooi.

Feyenoord begon de wedstrijd niet eens heel slecht. Het kreeg kansen via onder andere Dylan Vente en Jens Toornstra en scoorde binnen tien minuten. Sam Larsson mocht van ongeveer twintig meter aanleggen voor een vrije trap, die hij vervolgens onberispelijk binnen wist te schieten.

Larsson in vorm

Larsson was vier minuten later weer de hoofdrolspeler. In een tegenaanval liep hij het strafschopgebied binnen, waarop hij werd neergelegd door verdediger Nik Gabel. Feyenoord kreeg een strafschop en Gabel de rode kaart. Kramer miste de penalty echter, waardoor het slechts 1-0 bleef. Larsson eiste vlak voor rust wel weer de hoofdrol op. Hij leidde Feyenoord naar de 2-0 met een mooi schot.

Tegengoal

Na rust speelde Feyenoord niet veel beter. Het kreeg vijf minuten na de pauze zelfs een doelpunt om de oren. Na balverlies van Bart Nieuwkoop kon Max van Wakeren zijn jongensdroom gestalte geven. Hij verschalkte van ver, met een goed schot, keeper Kenneth Vermeer.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kreeg na de 2-1 wel veel kansen op 3-1. Michiel Kramer wist er in de 64e minuut uiteindelijk één van te benutten uit een hoekschop. De Rotterdammers werden daarna sterker en creëerden wat kansen. Twee minuten voor tijd liet Sam Larsson De Kuip opnieuw juichen. Na een mooie combinatie met de ingevallen Emil Hansson schoot Larsson zijn derde doelpunt binnen.

Scoreverloop

1-0 8' Sam Larsson2-0 45' Sam Larsson2-1 50' Max van Wakeren3-1 64' Michiel Kramer4-1 88' Sam Larsson

Bijzonderheden: 12' rode kaart Nik Gabel

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Nieuwkoop, Diks, St. Juste (Geertruida 77'), Nelom; Toornstra, Vente (Hansson 70'), Amrabat; Basacikoglu, Kramer, Larsson