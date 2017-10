Van der Gijp en Geert Mak op shortlist NS Publieksprijs

René van der Gijp signeert zijn boek De Wereld volgens Gijp Geert Mak. Foto: ANP/Kippa. Inge van Mill

Het tweede boek over het leven van voetbalanalist en oud-voetballer René van der Gijp maakt kans op de NS Publieksprijs. Ook de in Vlaardingen geboren historicus en schrijver is genomineerd.

De shortlist van de NS Publieksprijs bestaat uit zes boeken. Onder de drie sportboeken die genomineerd zijn is ook 'De Wereld volgens Gijp'. In het tweede boek spreekt Van der Gijp uitgebreid met schrijver Michel van Egmond over de dood van twee dierbaren. De moeder van zijn zoon en zijn eigen moeder overleden allebei vorig jaar. Geert Mak is genomineerd met zijn boek 'De levens van Jan Six'. In het boek wordt de familiegeschiedenis verteld van de bekende Amsterdamse aristocraten Six. Sinds de zeventiende eeuw heten alle oudste zonen van de familie Jan. De Sixen stonden onder meer bekend als kunstverzamelaars. In het familiehuis aan de Amstel hangen nog steeds schilderijen van Rembrandt en van Paulus Potter. Geert Mak heeft zich drie jaar lang ondergedompeld in het huis en zijn schatten. Lezers kunnen tot en met 22 november stemmen via de website van de NS Publieksprijs.