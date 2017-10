Voorwaardelijke taakstraf geëist tegen ex-therapeut Leerdam

Tegen de voormalig psychotherapeut Pieter van Steijn uit Leerdam is woensdag een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur geëist. Van Steijn staat onder meer terecht voor smaad en laster tegen ex-patiënten uit zijn praktijk.

Justitie vervolgt Van Steijn namens 24 slachtoffers. De zaak loopt al sinds 2011. Toen bundelde een groep ex-cliënten en ex-werknemers klachten over hem in een zwartboek. Hij zou onder meer een werknemer aan haar haren door zijn praktijk hebben gesleurd en patiënten agressief hebben bejegend.

Van Steijn nam wraak en publiceerde een 'witboek'. Ook noemde hij op openbare pamfletten zijn aanklagers bij naam, samen met details over hun leven en de bijzonderheden van hun zaak.

De Leerdammer werd in 2012 door het tuchtcollege geschrapt als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg wegens 'verregaande onkunde'. Hij mag zijn vak nooit meer uitoefenen. Door de kwestie ging hij failliet en kwam hij in de bijstand.

De huidige zaak tegen Van Steijn loopt inmiddels anderhalf jaar. De rechtbank in Dordrecht doe op 8 november uitspraak.