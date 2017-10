NIDA wil discussie over straatnamen van omstreden helden

Het standbeeld van Piet Heyn in Rotterdam-Delfshaven krijgt een extra bordje. Daarop komt uitleg over de rol die de Rotterdamse zeeheld in onze koloniale geschiedenis heeft gespeeld.

Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb geantwoord op vragen van NIDA. De partij wil dat er een brede discussie komt over de vernoemingen van straten, pleinen en gebouwen naar omstreden figuren. NIDA vraagt of het college van B&W een rol voor zich ziet weggelegd in die discussie.

"Eén bordje bij het beeld van Piet Heyn is iets, maar niet genoeg. Alleen al in de Afrikaanderwijk zijn negentien straten vernoemd naar omstreden personen uit het verleden", zegt NIDA-voorman Nourdin el-Ouali.

Witte de With

Aanleiding voor het verzoek van de partij is de naamswijziging die kunstcentrum Witte de With heeft aangekondigd. De naamgever - Witte Corneliszoon de With - is volgens kunstenaars een 'foute' zeeheld. Ook de in Delfshaven geboren Piet Heyn (1577) is omstreden vanwege zijn betrokkenheid bij de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en Westindische Compagnie (WIC). De meningen over zijn rol zijn verdeeld.

Terughoudend in naamswijzigingen

Het bordje bij Piet Heyn komt er. Maar burgemeester Aboutaleb toont zich in zijn antwoord aan NIDA verder terughoudend om namen helemaal te veranderen: "Het is zinvoller de betreffende straatnamen te behouden en zo de geschiedenis zichtbaar en levend te houden."