Samengeperst rioolafval ideale voedingsbodem voor planten

In de kelder van BlueCity in Rotterdam wordt door drie (oud)studenten gewerkt aan een duurzame oplossing voor afval in het riool. Je kan het afval namelijk ook gebruiken als compost op groene daken.

BlueCity is de broedplaats voor duurzame initiatieven in het voormalig zwembad Tropicana. In BlueCity werd de Circular Challenge gehouden, een competitie waar vier teams zes weken lang werken aan duurzaamheidvragen.

Elk team kreeg van verschillende opdrachtgevers een probleemstelling over reststromen, restafval dat is gescheiden van recyclebaar afval.

Anne Korthals, Jelle Scharff en Bas van der Leeden kregen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de vraag om na te denken over afval dat achterblijft in de roosters van het riool.

"Er blijft van alles achter na de zuivering van het rioolwater; tampons, condooms, sokken en tuinhandschoenen. Dat spoelen mensen blijkbaar door", vertelt Anne Korthals.

Al snel werd het idee bedacht om het rioolafval te gebruiken als compost. "Rioolafval neemt veel vocht op, waardoor er uitstekend planten op kunnen groeien."

Afval dat in de roosters van het riool terechtkomt, wordt nu nog verbrand. Dit idee zou er dé duurzame oplossing voor kunnen zijn, "Het is een prachtige oplossing, maar het kern van het probleem zit ergens anders. Dit materiaal hoort niet thuis in het riool. Het mooist zou zijn als mensen dit niet in de wc gooien", laat Sabine Joling van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weten.

Op korte termijn biedt het initiatief volgens het Hoogheemraadschap zeker mogelijkheden. De drie bedenkers hebben met hun idee 5.000 euro gewonnen. Dat geld kunnen ze goed gebruiken. "We gaan kijken hoe we dit het beste aan de man kunnen krijgen. En we gaan een pilot opzetten."