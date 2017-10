Verbouwing stations Hoekse Lijn in volle gang

Foto: archief. De route van de Hoekse Lijn.

Voor de Hoekse Lijn worden zeven stations omgebouwd en de werkzaamheden vorderen gestaag. Zo is het bij station Vlaardingen West een kwestie van de puntjes op de i. Martin Snijders van de gemeente Rotterdam: "Het glas moet er nog in en er zijn nog wat kleine dingen. We zijn hier over drie weken klaar."

Bij Vlaardingen West zijn ze ook al bezig met de buitenruimte. De fietsenrekken staan er en de tegels worden gelegd. Zo ver is het nog lang niet bij Schiedam Nieuwland. Daar liggen nog kabels op het perron, hangen de relingen nog niet bij de trappen en zitten er nog geen liften in de schachten. Marco Bekker, eveneens van de gemeente Rotterdam, beaamt dat er nog veel moet gebeuren. "Dit station is meer werk dan de andere. We hebben alles afgebroken en het weer opgebouwd op het viaduct." De verwachting is dat Schiedam Nieuwland eind dit jaar klaar is. De Hoekse Lijn moet in februari in gebruik worden genomen. Dan kunnen reizigers met de metro naar Hoek van Holland Haven. Het project werd eerder uitgesteld, maar Marco Bekker verwacht niet dat dat nog een keer gaat gebeuren. "Het wordt krap, maar we gaan ervoor."