Van Bronckhorst: 'Alleen Larsson viel positief op'

Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord plaatste zich woensdagavond met moeite voor de achtste finale van de KNVB Beker. Het won in de Rotterdamse Kuip met 4-1 van AVV Swift. Trainer Giovanni van Bronckhorst was ondanks de moeizame avond wel blij dat zijn ploeg de volgende ronde had bereikt.

"Jazeker. Je wil door in de beker en je weet dat het tegen Swift moét, dat ben je aan je stand verplicht", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond. "We zijn blij dat we door zijn, dat spelers minuten hebben kunnen maken, dat Kenneth (Vermeer, red.) weer minuten kon maken en dat we spelers rust hebben kunnen geven." Maar ook Van Bronckhorst kan beamen dat Feyenoord niet goed was tegen de Amsterdamse ploeg. "Zeker tegen tien man moet je de bal snel rond laten gaan en niet met de bal gaan lopen. Dat hebben wij niet goed gedaan en dat moet veel beter." Sam Larsson was tegen Swift een uitzondering. Hij liet zich zien met drie goals en klopt aan de deur voor een basisplek. "Sam heeft het vandaag laten zien. Hij maakt vandaag een aantal goede acties, breekt de wedstrijd voor ons open en maakt een paar fantastische goals."