Bouw woningen Rotterdam in de lift

Rotterdam is hard op weg om een recordaantal huizen te gaan bouwen. Naar verwachting komen er in 2017 zo'n 3.500 woningen bij.

De laatste jaren lag het aantal gebouwde woningen veel lager. Tijdens de economische crisis zijn veel bouwprojecten geschrapt. Met als dieptepunt 2012. In dat jaar werden er slechts 800 huizen gebouwd.

Tot nu toe wordt er gewerkt aan 3.029 Rotterdamse huizen. Er wordt ook veel in bestaande Rotterdamse wijken bijgebouwd. Dus niet alleen op vinex-locaties. Wethouder Robert Simons: "Het is de bedoeling dat je in Rotterdam meer een wooncarrière kunt maken. Zodat je niet hoeft te verhuizen naar Barendrecht of Lansingerland als het beter met je gaat."

Het meest recente project is 010XL op de hoek van de Brielselaan en Hellevoetstraat in de Rotterdamse Tarwewijk.