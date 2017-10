Rick Karsdorp maakt debuut voor AS Roma

Karsdorp nog in het Feyenoord-shirt. Foto: ANP (Jasper Ruhe)

Rick Karsdorp heeft woensdagavond zijn debuut gemaakt voor AS Roma. De rechtsback stond in de basis tegen Crotone in de Italiaanse Serie A en speelde 90 minuten mee. Het duel werd door AS Roma met 1-0 gewonnen. Doelpuntenmaker voor de Romeinen was Diego Perotti.

Dat Karsdorp zijn debuut voor AS Roma nu pas maakt, ligt aan een blessure die bij de medische keuring aan het licht kwam. Hij bleek te kampen met knieklachten. In overleg werd afgesproken dat Karsdorp onder het mes moest en dat hij na zo'n zes weken kon aansluiten bij zijn nieuwe club. Eerder zat Karsdorp al bij de selectie van de huidige nummer vijf van Italië, maar maakte hij nog geen minuut.