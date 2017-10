Auto rijdt Nieuwe Luxor Theater binnen

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag in volle vaart het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam-Zuid binnengereden. De bestuurder van de auto raakte gewond.

De man werd uit de auto bevrijd door hulpdiensten, maar hij verzette zich daarbij. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook wordt daar bekeken of hij onder invloed was, zegt de politie.

De man ramde de glazen pui van het theater aan de Posthumalaan rond 03:00 uur. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd. Ook de schade aan het gebouw wordt onderzocht.

100 jaar Luxor

In het kader van 100 jaar Luxor wilde het theater een museumpje inrichten op de plek waar de auto naar binnen is gereden. Dat moest volgende week openen, maar dat is voorlopig uitgesteld.

In het 'museum' stond al een oude theaterlamp: "Een oude volgspot, die kan dus nu de container in, daar is niet veel meer van over", zegt Willem Nijland van het Luxor. "Een paar foto's zijn wat beschadigd.

House of Horror

Er zouden ook enkele spullen uit het gemeentearchief komen: "Die moesten nog komen, die zijn dus nog veilig", zegt Nijland opgelucht.

Toevallig treedt Hans Klok binnenkort op in het Nieuwe Luxor met zijn show House of Horror: "Het lijkt een behoorlijk horrorhuis", verwijst Nijland naar de schade die het pand nu heeft opgelopen.

De constructie van het pand van het Nieuwe Luxor is kort na het ongeluk al gecheckt door Bouw- en Woningtoezicht. Daar is volgens Nijland geen schade aan. Alle voorstellingen die gepland staan, gaan gewoon door.