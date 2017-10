Krabbendam vrijdag in FC Rijnmond

Martijn Krabbendam is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De journalist van Voetbal International praat met presentator Bart Nolles, oud-voetballer Geert den Ouden en RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel over de huidige staat van het regionale profvoetbal.

Zo zullen de recente ontwikkelingen bij Feyenoord uitgebreid worden besproken. Is er een kleine crisis gaande in de Kuip? En hoe hangt de vlag er voor bij Sparta? Daarnaast blikken we vooruit op het duel dat Excelsior vrijdag speelt met FC Twente. FC Rijnmond wordt vrijdag om 17.15 uur live uitgezonden op tv en op www.facebook.com/rtvrijnmondsport . Op tv volgt er ieder uur een herhaling.