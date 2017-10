Evacuatie 15 woningen Krimpen wegens gaslek

De bewoners van zeker vijftien huizen aan de Aquamarijn in Krimpen aan den IJssel zijn donderdagochtend kort geëvacueerd vanwege een gaslek. Na onderzoek door de brandweer en Stedin, werd de lekkage gevonden en gedicht.

Het ging om tien appartementen en zeker vijf huizen aan de overkant van het appartementencomplex.

Een liftmonteur rook de lucht en alarmeerde de hulpdiensten. De oorzaak is gevonden en gerepareerd.

De bewoners van de ontruimde huizen in Krimpen werden tijdelijk opgevangen in de praktijk van een dierenarts in de buurt.

De woningen worden eerst geventileerd, daarna mogen de bewoners weer terug naar huis.