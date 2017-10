Eerste uitslagen in Zuid-Holland Korfbal Cup

In de eerste ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup zijn tot nu toe geen verrassingen te zien. Alle hoger spelende clubs wonnen hun uitduel en zijn door naar de tweede ronde van het toernooi wat wordt georganiseerd door de stichting Drechtsteden Korfbalpromotie, Omroep West en RTV Rijnmond.

Het vorig jaar nog verrassende VEO uit Voorburg werd in eigen huis geklopt door GKV/Enomics: 15-19. Een aantal kilometer verderop had overgangsklasser De Meervogels veel moeite met GKV uit Den Haag. De ploeg van Patrick den Hertog won won met 26-22 van het team van Chris van Dijk, die op z'n verjaardag op vakantie was in de Verenigde Staten.

Korbatjo had in eigen huis weinig te vertellen tegen HKC. De ploeg in opmars (op het veld alleen verloren van De Meeuwen) won simpel met 28-15. Bij NIO tegen ODO was het spannend, maar uiteindelijk trok de Maaslandse formatie van Rob Berreboom net aan het langste eind: 18-19.

Een dag eerder al plaatsten WION en Merwede zich voor de tweede ronde. Het WION van Robert Boomstra dubbelde Dubbel Zes met 16-8. En Merwede, niet bekend om zijn scorend vermogen, haalde uit tegen Nikantes. De ploeg van succestrainer Arthyn Muller liet weinig heel van de ploeg uit Hoogvliet: 41-6.

Alle uitslagen

Nikantes D1-Merwede D1 1 - 17Dubbel Zes D1 - WION D1 8 - 7Nikantes 1-Merwede 1 6 - 41Dubbel Zes 1 - WION 1 8 - 16GKV (H) D1 - Meervogels D1 1-17NIO D1 - ODO D1 1- 22VEO D1 - GKV/Enomics D1 5 - 21Korbatjo D1 - HKC D1 1 - 13GKV (H) 1 - Meervogels 1 22 - 26NIO 1 - ODO 1 18 - 19VEO 1 - GKV/Enomics 1 15 - 19Korbatjo 1 - HKC 1 15 - 28