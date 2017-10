Opgegeven Marlies maakt een glossy over doodgaan

De glossy 'Later, als ik dood ben' ligt vanaf donderdag in de winkels

Een hippe frietkraam op je begrafenis, of bubbels en oesters? Er zijn veel meer opties dan de geijkte koffie en cake en die staan vanaf donderdag in de glossy 'Later, als ik dood ben' van Marlies Bol uit Hendrik Ido Ambacht.

Marlies kreeg in 2014 de diagnose kanker en hoorde dat ze nog maar 4 tot 11 maanden te leven had. Ze regelde samen met het gezin haar afscheid en ontdekte dat er heel veel mogelijk is.

Ze knokte na haar diagnose hard om te worden behandeld en wat onmogelijk leek, gebeurde toch: de behandeling sloeg aan. Maar toen sloeg het noodlot opnieuw keihard toe: haar 19-jarige zoon Pim verongelukte op een racecircuit.

"Daar zit je dan met een uitvaartondernemer, die vraagt hoe je het allemaal wil regelen", zegt Marlies donderdagochtend op Radio Rijnmond.

Uiteindelijk besloot Marlies met haar kinderen om de uitvaart die ze voor zichzelf had georganiseerd, voor haar zoon in te zetten. Ook het idee dat haar kinderen haar kist zouden dragen gebeurde, maar dan met de doodskist waar haar zoon Pim in lag.

Glossy over uitvaarten

De mogelijkheden die ze ontdekte terwijl ze haar eigen uitvaart organiseerde, bracht ze samen in een glossy. Volgens haar zijn er veel tijdschriften over uiteenlopende onderwerpen, maar niet over de dood en het definitieve afscheid.

"Dit onderwerp is niet aantrekkelijk. Maar we regelen alles: als een kind wordt geboren, als we trouwen en als we een huis kopen. We vragen offertes op en bespreken dingen met elkaar, behálve over de dood. Dat is raar, want we weten een ding zeker en dat is dat we dood gaan."

In Marlies' glossy staan interviews, verhalen, tips en ideeën. Onder meer een interview met Johnny de Mol, een doodskisten-top 10, informatie over het lichaam nalaten aan de wetenschap en over testamenten en erfrecht.

En met Marlies gaat het gelukkig goed. Ze kreeg onlangs het goede nieuws dat haar laatste uitzaaiing is verdwenen.

De glossy 'Later, als ik dood ben' ligt vanaf donderdag bij 3500 verkooppunten in het land. Het wordt een jaarlijkse uitgave.