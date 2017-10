Regiogenoten beëdigd in Den Haag

V.l.n.r. De vicepremiers Carola Schouten, Kajsa Ollongren en Hugo de Jonge | Foto: Robin Utrecht (ANP)

Het was eindelijk zover, donderdagochtend werden vijf regiogenoten beëdigd in het kabinet Rutte-III. Daarna volgde de traditionele bordesscène op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Voormalig wethouder Hugo de Jonge wordt naast vicepremier ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie wordt minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. Verder wordt Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat en Mark Harbers wordt staatssecretaris Justitie en Veiligheid. In Rotterdam is donderdagochtend Sven de Langen geïnstalleerd als wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg. Daarmee volgt hij Hugo de Jonge op.