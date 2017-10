Van der Gaag: 'Niet denken dat we het even doen'

Excelsior maakt zich op voor de vierde uitwedstrijd van het seizoen. De Kralingers willen hun ongeslagen status op vreemde bodem behouden tegen FC Twente. ''We moeten niet denken dat we het uit wel weer even doen'', aldus trainer Mitchell van der Gaag.

Bij tegenstander FC Twente rommelt het en is René Hake vorige week ontslagen als trainer. ''Twente heeft een bewogen seizoensstart, maar ondertussen wel al negen punten. Vooral in eigen huis zijn ze sterk. Een mooie uitdaging.''

Van der Gaag verwacht een open wedstrijd, waarin het niet vanzelfsprekend is, dan Excelsior hun eigen spel kan gaan spelen. ''Dat zou kunnen, maar Twente kan dat zelf ook goed. Voorin veel snelheid en individuele kwaliteiten. We hebben vertrouwen en we moeten vanaf het begin hetzelfde brengen als in de andere uitwedstrijden. Normaal gesproken krijgen we dan meer ruimte in de omschakeling.''

Excelsior speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk tegen Sparta. Bij Van der Gaag blijft vooral de late gelijkmaker hangen. ''Dat was teleurstellend, maar we moesten door. Het is een korte week. Je bespreekt zo'n wedstrijd zowel positief als negatief.''

Eén van die negatieve dingen was dat keeper Ögmundur Kristinsson er niet goed uitzag bij de tegentreffer. '' Ik snap de mening van buitenaf, maar ik kan daar niet veel mee. Dat zijn dingen die helaas gebeuren. We hebben er ook met Jordy de Wijs over gesproken dat de overtreding niet nodig was op dat moment.