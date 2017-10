Playlist Muziek voor Volwassenen 28-10-2017

muziek-voor-volwassenen-03

Album van de Week is "We're All In This Together" van Walter Trout.

Rode draad in de uitzending is componist Burt Bacharach, Zijn nummers worden o.a. vertolkt door The Shirelles, Tom Jones, Del Shannon en Elvis Presley. Documenten: PlaylistDerksen171028