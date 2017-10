Vloggertvluggertje wildseizoen in gang schieten

Ondanks de kuren en zomers aandoende temperaturen merk je gezien het bladerdek dat successievelijk afsterfst dat het de hoogste tijd is nee zelfs veel later voor wild in - en dus ook 't nodige afschieten, deze alweer ruim een maand oude herfst.

In tegenstelling tot de algehele Indina nazomerhapsnurkerij is keukengerei-groothandel het Kookpunt aan het Rotterdamse Noordplein er met hun seizoensgebonden bereidingshekserij qua allerhande nieuwerveretse pate-makelij er gelukkig voor onze foodvloggert Jfk er wel op tijd bij. Hij motorfietst voor de laatste sousvide auberge/vacuumtrek- en stomerij even voor u langszij.......