Politie: bestuurder die Luxor Theater ramde was verward

De automobilist die donderdagnacht met zijn auto dwars door de gevel van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam reed, was verward. Hij krijgt daarom psychische hulp, zegt de politie.

Er is bij de man ook een bloedproef afgenomen om na te gaan of hij had gedronken. De uitslag daarvan is over een paar dagen bekend.

De 30-jarige Rotterdammer kwam bekneld te zitten in zijn auto en moest worden bevrijd. Daarbij verzette hij zich.

Het theater was net bezig een museum in te richten in het kader van 100 jaar Luxor, precies op de plek waar de auto in de nacht van woensdag op donderdag binnenreed. Dat museum komt er later.

Er is nog niets bekendgemaakt over hoe groot de schade is.

De geplande theatervoorstellingen gaan gewoon door.