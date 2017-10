Interactief fietskunstwandwerk Rotterdam Partners onthuld

Interactief Texaans trompe de lóeil kunstwerk onthuld en ingezeten door Rotterdam's burgemeester Aboutaleb Daadvaardige wethouders Pex Langenberg en Adriaan Visser plus het voltallige Rotterdam Partners-team begeleiden de burgervaar bij zijn halsbrekende lanceringstoeren Nog een fotootje

Met de tekst 'Make It Happen' en een variatie aan interactieve participatie-kunst op en aan gebouwen, tracht de New Yorkste stad van Europa Rotterdam zich aanzien te verschaffen en verder voortgestuwd te raken in de daadvaart der volkeren.

De derde proeve van deze trompe de l'oeil oftewel bedrieglijke optische fop(on)bekwaamheid is vandaag onthuld in de Delftsestraat achter het Weena. In samenhang met gemeentelijke promotie-instantie Rotterdam Partners is kunstmakelaarsbureau Mothership verantwoordelijk voor deze 'interact'-kunstvorm. De twee andere in het oog springende art-pieces, te weten een 'perfect-storm schip in nood'- graffiti-tag van de Belg Bart Smeets op een oud transformatorhuisje en de 'menselijke klimpiramide' gemaakt door Daan Botlek, zijn respectievelijk aan de Maasdboulevard-Boompjes en de Schiedamse Vest al te bewonderen. Het bike-ratraceuitbouw-kunstwerk achter het Weena is gemaakt door de Texaanse kunstenaar Calvin Sprague Straatjuttervlogchainblogger Jack Kerklaan maakte van de onthullingsinwijding door burgemeester Aboutaleb die tijdens z'n halsbrekende act, in het zadel en op de bagagedrager werd gehouden door de wethouders Langeberg en Visser, de nuvolgende impressie.......