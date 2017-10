Een bekende hooligan, maar de foto's ontbreken

Hij is de zoon van een bekend lid van de harde kern van Feyenoord. Korpschef Frank Paauw had hem nog speciaal vermeld, tussen de arrestanten van 7 mei. Donderdag stond hij terecht en wat bleek: de politie heeft niet één foto of filmpje van hem.

William van D.(27) uit Ridderkerk heeft volgens justitie een prominente rol gehad tijdens de rellen die uitbraken na Excelsior-Feyenoord op 7 mei. Hij zou flessen en stenen hebben gegooid naar de ME. Bovendien zou hij de groep waarin hij stond hebben aangespoord om de ME aan te vallen. Met de kreten "hooligans, kankerjoden."

De verdachte zelf had een geheel andere lezing. "Ik liep, om gewoon naar huis te gaan. Toen kwam ik midden tussen de relschoppers." Hij ontkent voorwerpen te hebben gegooid naar de ME. "Er hangen daar duizend camera's. Waarom zou ik iets gooien?"

Filmpjes

De rellen op en rond de Coolsingel zijn met vele tientallen filmpjes van de politie én van particulieren vastgelegd. Justitie moest donderdag erkennen dat op niet één daarvan William van D. staat. Zij baseert zich op verklaringen van agenten, die de verdachte zeggen te hebben herkend.

Niet alleen is hij 'de zoon van', de man uit Ridderkerk is zelf eerder veroordeeld voor voetbalgeweld. Zo kreeg hij 20 maanden cel voor zijn aandeel in de strandrellen in Hoek van Holland in 2009.

Cocaïne

Van D. betwist de getuigenissen van de agenten. Ook dat hij cocaïne zou hebben opgesnoven vanaf een mes. "Ik deed niets en ben wel hardhandig aangehouden. Ik kreeg zelfs een vuist in het gezicht."

Justitie eiste een werkstraf van 240 uur tegen hem en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Samen met de Ridderkerker stonden nog meer vermeende relschoppers donderdag terecht. In één geval was er een bijzondere herkenning. Een 22-jarige man uit Spijkenisse zou op camerabeelden te zien zijn, waarbij naar een ME-bus wordt geschopt. "Ik weet niet of ik dat ben." Zijn vader heeft echter bij de politie verklaard dat het wel degelijk zijn zoon is.

De rechter in Rotterdam doet op 9 november uitspraak.