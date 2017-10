Woman Track Cup tijdens Wooning Zesdaagse

Tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam zal voor het eerst een UCI Woman Track cup wedstrijd op Nederlandse bodem worden verreden. Een internationaal topdeelnemersveld kan in Rotterdam Ahoy tijdens een driedaags evenement UCI-kwalificatiepunten verzamelen voor de belangrijke wereldbekerwedstrijden en het WK.

De 36ste editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdamse vindt plaats van donderdag 4 t/m dinsdag 9 januari 2018. Wedstrijdleider en een van de initiatiefnemers Peter Schep is zeer verheugd met de komst van het evenement naar Ahoy.

"Vrouwenwielrennen zit internationaal en vooral nationaal enorm in de lift. Kijk naar de wegsuccessen van Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak, maar ook de prestaties op de baan en in het veld zijn fenomenaal. Wij vonden als organisatie dan ook dat we - net als met de sprinters - deze prestaties op waarde moesten inschatten en belonen met een mooi evenement tijdens onze Zesdaagse."



Tijdens de 'Rotterdam Woman Track Cup 2018' wordt gestreden op drie onderdelen: scratch race, puntenkoers en omnium. De wedstrijd vindt plaats op vrijdag 5 januari, zaterdag 6 januari en zondag 7 januari. Naast het internationale duurtoernooi zullen ook de vrouwelijke sprinters in een apart toernooi hun opwachting maken in het sportpaleis.