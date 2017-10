De kerstmarktcruise van Spido

Vaar met Spido naar de kerstmarkt in Dordrecht



Bezoek de ‘grootste en meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland’ in Dordrecht.

In Rotterdam stapt u aan boord van een van de luxe schepen van Spido, die geheel in kerstsfeer gehuld is. Laat u zonder zorgen rustig naar Dordrecht vervoeren en geniet tijdens deze heenreis van een heerlijke en uitgebreide kerstbrunch.

Na het bezoek aan de kerstmarkt houdt de Kerstman aan boord zijn kerstbingo waarbij u leuke prijzen kunt winnen.

Datum:

Zaterdag 16 december 2017 en zondag 17 december 2017

Programma:

Inscheping vanaf 10.00 uur

Aanvang programma om 10.30 uur

Terugkomst om ca. 16.30 uur

Tarief

Volwassenen € 35,00 p.p.

Kinderen ( 4 t/m 11 jaar) € 19,50 p.p.



De link naar de website: https:// www.spido.nl/tochten-cruises/kerstmarktcruise





Kerstdiner cruise met kerstconcert

Een bijzonder kerstdiner op de Maas en een exclusief bezoek aan het kerstconcert van het Westlandse Mannenkoor in De Doelen!

Spido biedt u de mogelijkheid om deze exclusieve avond mee te maken tijdens de donkere maar gezellige dagen voor Kerst. Bestaande uit een avondcruise op de Maas met een Kerstbuffet, vervoer per bus naar De Doelen en een bijzonder Kerstconcert van het Westlands Mannenkoor.

Datum:

Donderdag 21 december 2017

Programma:

Inscheping vanaf 16.30 uur

Aanvang programma om 17.00 uur

Terugkomst om ca. 19.30 uur

Vervoer per bus naar De Doelen om 19.30 uur

Aanvang concert in De Doelen om 20:15 uur

Einde avond om ca. 22:30 uur

Tarief

Volwassenen € 55,00 p.p.

De link naar de website: https://www.spido.nl/tochten-cruises/kerstdiner-cruise-met-kerstconcert

New Years Eve cruise



Luid het nieuwe jaar in op één van de mooiste locaties van Rotterdam!

Op oudejaarsavond transformeert het luxueuze schip van rederij Spido de ‘James Cook’ in een drijvende disco met spectaculair uitzicht op de rivier de Maas en de skyline van Rotterdam.

Tegen middernacht wordt er , vanaf het midden van de rivier, afgeteld naar het nieuwe jaar en kunt u genieten van het grootste vuurwerkspektakel van Nederland bij de Erasmusbrug!



Datum:

Zondag 31 december 2017

Programma:

Inscheping vanaf 20.30 uur

Afvaart om 21.00 uur

Einde programma om ca. 01.30 uur