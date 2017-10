Ongeluk met scooter bij Kleinpolderplein Rotterdam

De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht

Bij een ongeluk in de buurt van diergaarde Blijdorp in Rotterdam is donderdagmiddag een scooterrijder ernstig gewond geraakt. Hij werd geschept door een auto.

Naast een ambulance kwam ook een traumaheli naar het ongeluk. Een mobiel medisch team landde met de helikopter op de parkeerplaats van de diergaarde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de personenauto bleef ongedeerd.