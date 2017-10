Het ontstaan van de Coolsingel

De Coolsingel ligt nu in het hart van Rotterdam. Het is bijna niet voor te stellen dat op die plek de westelijke vesting van de stad heeft gelegen. Daarvoor moeten we terug naar de tijd van de Hoekse- en Kabeljauwse twisten.

"Rotterdam heeft zo'n verdediging in die tijd hard nodig", weet Rob Noordhoek van Museum Rotterdam. De stad is in 1270 ontstaan met de dam in de Rotte en krijgt in 1340 stadsrechten. Rond 1350 breekt er een reeks van conflicten uit in Holland, de Hoekse- en Kabeljauwse twisten.

1358



Noordhoek: "Het is eigenlijk 140 jaar oorlog tussen steden en edelen in Holland. Rotterdam zit er middenin en heeft behoefte aan verdediging." De stad krijgt in 1358 toestemming van ruwaard Aelbrecht van Beieren om zich te omvesten.

"Je moet niet meteen denken aan stenen muren, dat was veel te kostbaar". Er worden grachten om Rotterdam gegraven en hooguit een houten omheining neergezet.

Als je naar de stad van nu kijkt, is goed aan te geven waar die vesten in de veertiende eeuw hebben gelopen. De Oostvest loopt van het Oostplein om de Goudsesingel langs het noorden naar het Hofplein.

Bij het Hofplein begint de Westvest, langs wat nu de Coolsingel is. De Westvest maakt een bocht bij de Korte Hoogstraat en gaat langs de huidige Blaak verder als de Zuidvest. "

Uniek



"De vorm van Rotterdam is dan een groot ei", zegt Rob Noordhoek. "Later wordt de Oostvest ingekrompen omdat het eigenlijk te lang is voor het aantal inwoners dat Rotterdam toen had. Het was eigenlijk uniek, de stad werd kleiner gemaakt en de Goudsevest kwam waar nu de Goudsesingel is".

Heel Rotterdam ligt dus in die tijd in het gebied tussen waar nu Goudsesingel, Coolsingel en Blaak liggen. Qua bebouwing houdt het al op waar nu de Westewagenstraat ligt. Vanaf daar is er landelijk gebied tot aan de Westvest (wat nu de Coolsingel is).

Stadsmuur



Als Rotterdam wat meer geld heeft en de Hoekse- en kabeljauwse twisten heviger worden, bouwt de stad langs de Westvest een stadsmuur gebouwd met torens en poorten. Op de fundering van één van de torentjes van de stadsmuur wordt later een molen gebouwd: molen De Hoop. "Die molen staat er nog als de Coolsingel zoals we hem nu kennen wordt aangelegd", vertelt Rob Noordhoek. "Molen de Hoop is in de jaren twintig van de vorige eeuw gesloopt".

In Museum Rotterdam is vanaf 4 november een tentoonstelling te bezoeken over de Coolsingel. "Het hele levensverhaal van de Coolsingel komt daar terug", besluit Noordhoek.

Afbeelding 1: tekening van Rotterdam rond 1510 gemaakt door Gilbert Kempenaar voor Archeologie Rotterdam. Onderaan de tekening de Westvest (latere Coolsingel) en in de verte de Laurenskerk met haar eerste toren.



Meer weten over de geschiedenis van de Coolsingel? Het Coolsingelziekenhuis is het eerste prominente gebouw. Voor het Beursgebouw worden in de jaren twintig plannen gemaakt.

Klik hier voor een verhaal over de wederopbouw na het bombardement en de rol van het bankgebouw daarin. Of lees een verhaal over het Middeleeuwse kasteel Bulgersteijn.