FC Reismond: Geen sfeer, wel Shevchenko bij Shakhtar

FC Reismond aflevering 4

7 Minuten staat deze week in het teken van FC Reismond, het voetbalreisprogramma in aanloop naar de uitwedstrijden die Feyenoord speelt in de Champions League. In alweer het laatste programma bezoekt Frank Stout een competitiewedstrijd van Shakhtar Donetsk, maar heel sfeervol is het niet...

Omdat er in Donetsk een oorlog gaande is, speelt Shakhtar haar thuiswedstrijden op 300 kilometer afstand in het veilige Charkov. Tijdens thuiswedstrijden in de Champions League loopt het Metalist Stadium, wat plaats biedt aan 40.000 toeschouwers, aardig vol. Maar in de reguliere competitie is het angstvallig stil met gemiddeld 8000 bezoekers. "De mensen hier zijn voor de lokale club Metalist 1925", legt de Oekraïne sportjournalist Cyril Lukas uit, terwijl hij een flesje wodka open trekt. "Maar de mensen uit Charkov kunnen nu wel echt topvoetbal zien." Shakhtar Donetsk werd in de laatste acht jaar liefst zes keer landskampioen. Frank ontmoet ook de 20-jarige Marijke. De Oekraïnse raakte tijdens het EK van 2012 gefascineerd door Nederland. Via YouTube is ze onze taal gaan leren en ze heeft één droom: zo snel mogelijk emigreren naar Nederland. Na een aantal dagen rondreizen van Kiev naar Charkov stuit Frank tot slot op de laatste dag op een levende legende uit Oekraïne: Andriy Shevchenko, voormalig spits van AC Milan en Chelsea. Met de huidige bondscoach praat Frank over zijn band met het Nederlandse voetbal en over Giovanni van Bronckhorst. Bekijk hierboven de vierde en laatste aflevering van FC Reismond vanuit Oekraïne.