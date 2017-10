Politie rolt internationale mensensmokkelbende op

Met 42 huiszoekingen en 26 arrestaties in verschillende landen hebben politie en justitie een netwerk ontmanteld dat mensen naar Engeland smokkelde. Dat gebeurde onder meer via Rotterdam.

De bende werd geleid door een gehandicapte Afghaan die in Engeland woont. De organisatie vervoerde migranten uit onder meer Afghanistan, Pakistan en Vietnam.

De illegalen werden verstopt in speciaal geprepareerde vrachtwagens, die bijvoorbeeld een dubbele deur hadden. Ze zaten in krappe ruimtes of in een smalle bak in de laadruimte.

Volgens justitie in België had de bende een "totaal gebrek aan respect voor de fysieke omstandigheden van de slachtoffers."

De politie heeft huiszoekingen gedaan in Bulgarije, België en Engeland. Daar vonden ook de arrestaties plaats. De smokkelaars kwamen in beeld door de veroordeling van twee Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs.