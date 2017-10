Uniek paardenballet in Rotterdam Ahoy

Het is ’s werelds oudste nog bestaande school voor het opleiden van paarden: de Spaanse rijschool in Wenen. De paarden van de school behoren tot de absolute top. En slechts een keer per jaar verlaten de witte Lipizzaners en hun berijders de Barokke Hofburg voor een buitenlandse tournee. Dit jaar is Rotterdam Ahoy de enige plek om ze te bewonderen.

De paarden en ruiters voeren hogeschooldressuur tot in de perfectie uit. Van het 'dansen' van de piaffe en passage tot sprongen als de capriole en de courbette. "Je kunt het vergelijken met ballet”, legt de Nederlandse paardentrainer Bas de Recht uit, die zelf in het voorprogramma staat. "Het draait niet om show en spektakel, maar echt om perfectie. Al zijn bijvoorbeeld de schoolsprongen wel heel spectaculair natuurlijk.” Toppaarden

De Spaanse rijschool werkt alleen met toppaarden. Van alle hengsten die ze fokken is slechts de helft goed genoeg om voor de school aan het werk te gaan. Maar de band tussen ruiter en paard is ook heel belangrijk, vertelt hoofdberijder Andreas Hausberger. "De harmonie tussen paard en ruiter kun je echt zien tijdens de optredens. Ruiters die paarden zien als een gadget om zichzelf mee te presenteren, die zijn echt op het verkeerde spoor wat ons betreft." Rotterdam Ahoy is voor de zevende keer gastheer van de Spaanse rijschool. De shows zijn komende vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken. Er zijn nog kaarten beschikbaar.