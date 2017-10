Draaiend restaurant van Hennie Van der Most twee maanden later open

Het UFO restaurant Hennie van der Most

Plannen om een hapje te eten in het draaiende UFO restaurant van ondernemer Hennie van der Most? Nog even geduld a.u.b. Het restaurant bij de Maastunnel gaat pas in januari open. Dat is twee maanden later dan Van der Most vorige week nog verkondigde. "We zijn een beetje te voorbarig geweest."

Het is niet de eerste keer een project van Van der Most vertraging oploopt. De opening van attractiepark Speelstad, waar het restaurant onderdeel van is, is ook al vier keer verschoven. Speelstad komt op het oude terrein van afvalverwerker AVR en dat levert "een boelpapierwerk op", stelt Van der Most. Ook is het restaurant nog niet afgeschilderd en het personeel nog niet ingewerkt. Het restaurant is de eerste attractie voor Speelstad, dat eind 2020 helemaal klaar moet zijn. Als het restaurant open is, begint de bouw van de rest van de attracties, zoals een reuzenrad en een mega-glijbaan. "Stap voor stap komen we er wel", zegt Van der Most over de vertraging. "Januari, daar gaan we voor met het restaurant. Echt, echt!"