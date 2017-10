Jongen (16) opgepakt na overval Rotterdamse snackbar

Foto: archief

Aan de Evenaar in Rotterdam-Oosterflank is donderdagavond een snackbar overvallen. Iets voor 20.00 uur kwam een jongen (16) met een vuurwapen de zaak binnen. Later die avond is hij opgepakt.

Getuigen zagen de jongen een pand binnengaan en tipten de politie. Het gebouw wordt nu doorzocht. Volgens een woordvoerder van de politie is er niemand gewond geraakt bij de overval.