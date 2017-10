Medicijn tegen taaislijmziekte is Marijkes mooiste kerstcadeau

"Ik werd helemaal stil, ik geloofde het gewoon niet!" RTV Rijnmond collega Marijke Lagas is nog steeds in een roes nadat bekend werd dat het medicijn Orkambi voor patiënten met taaislijmziekte toch wordt vergoed.

Voor Lagas (30), die de ziekte sinds haar geboorte heeft, is dit goed nieuws. Tot voor kort was nog de verwachting dat het medicijn vanwege de hoge vraagprijs niet werd opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. "Vorige week was nog de discussie dat het niet zou worden vergoed. Ik dacht: dit wordt iets voor de volgende minister, dit duurt nog maanden. Ze gaan vast weer opnieuw onderhandelen. Misschien dat ik het volgend jaar een keer krijg, als ik geluk heb."

Na veel overleg met producent Vertex bereikte het ministerie van Volksgezondheid alsnog een akkoord over de prijs van het middel, dat aanvankelijk €170.000 per patiënt per jaar moest kosten.

Champagne

De taaislijmziekte zorgt ervoor dat Marijkes longen slecht functioneren. Ze moet het vaak rustig aan doen, op tijd naar bed, op haar conditie en op haar gewicht letten. Anders wordt ze meer vatbaar voor infecties.

Het is een erfelijke aandoening. In het verleden stierven patiënten vaak al voor hun tiende levensjaar, maar door verbetering van de medische zorg is de levensverwachting van patiënten inmiddels opgelopen tot 40 jaar.

Toen Marijke het nieuws over de vergoeding hoorde, rende haar vriend meteen naar de supermarkt. "Om een fles champagne te halen. Die hebben we lekker leeggedronken. Ik werd veel gebeld, m'n ouders huilend aan de telefoon. Het was heel bijzonder, ik kreeg heel veel adrenaline, nu nog steeds. Dat het nu echt gaat gebeuren, het is nog zo onwerkelijk."

Kerstcadeau

Marijke is razend benieuwd naar de effecten van het medicijn Orkambi: "Ik heb verhalen gehoord dat je meer energie krijgt, je stabieler bent, je je fitter voelt. Ik ben zo benieuwd hoe dat voelt. Zal ik dan minder gaan hoesten? Dat zou gek zijn want dat hoesten hoort al dertig jaar bij me. Als ik zou stoppen met hoesten, dat zou echt raar zijn."

Circa 750 patiënten van de 1500 patiënten met taaislijmziekte hebben het type waarvoor het medicijn Orkambi zou kunnen werken.

De vraag die Marijke nu bezig houdt is wanneer ze het medicijn krijgt. "Ik heb geen idee wanneer. Ik heb geappt mijn dokter, die trok ook meteen de champagne open. Zij gaat voor de logistiek zorgen. Ik hoop dat ik het voor Kerst krijg. Dat zou het mooiste kerstcadeau zijn."