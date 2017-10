Politie zoekt Marktplaats-oplichters

Foto: archief

In Rotterdam, Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht zijn in twee dagen drie berovingen geweest na afspraken via Marktplaats. De kopers of juist verkopers werden op de afgesproken plek bedreigd met een vuurwapen. De politie is nog opzoek naar de daders.

Het is onduidelijk of het om dezelfde daders gaat. In alle gevallen gaat het om de koop of verkoop van mobiele telefoons. Op dinsdagavond werden twee mannen in Rotterdam beroofd van duizenden euro's. Ze waren van Utrecht afgereisd om mobiele telefoons kopen. Woensdagavond waren ook twee berovingen, maar dit keer zonder buit. Bij twee verschillende afspraken in Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht bedreigde de koper de verkopers. Beiden keren weigerden de verkopers de telefoons af te geven. De dader rende daarna weg. Tips

"Helaas zien we wel vaker dit soort zaken voorbijkomen", vertelt politiewoordvoerder Lillian van Duijvenbode. "Er zijn wel een aantal dingen je kunt doen om de kans in ieder geval zo klein mogelijk te maken dat jou dit overkomt. Trek de tegenpartij zoveel mogelijk na op internet, check andere advertenties van die persoon en of er al eerder meldingen zijn gedaan.

