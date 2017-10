Amerikaans legermaterieel via Rotterdamse haven terug naar huis

Terminal in de Botlek is ingericht als overslagplek

De Rotterdamse haven is het toneel van een grote Amerikaanse troepenverplaatsing. Zo'n zestig helikopters en 1100 voertuigen gaan terug naar thuisbasis Fort Drum, New York.

Voor de grote verhuizing is een terminal aan de Professor Gerbrandyweg in de Botlek ingericht als overslagplek. Het gebied is tijdelijk militair terrein. Gewapende Nederlandse militairen houden er dag en nacht de wacht.

De helikopters en legerwagens zijn gebruikt bij militaire oefeningen in Oost-Europa. Ze gaan per schip terug naar de VS. De troepenverplaatsing duurt nog tot 20 november.