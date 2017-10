Kat Quint van vijf naar vier poten

De vijfpotige kat Quint heeft nu een pootje minder. Een team chirurgen van de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde heeft de vijfde poot geamputeerd. "De operatie is goed verlopen", vertelt Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rotterdam. "Quint zal pijnvrij door het leven gaan."

Twee weken geleden werd de kater gevonden op de Voorde in Rotterdam-Zuid. Eerst werd gedacht dat Quint een gebroken poot had, maar dat bleek een extra poot.

De operatie en fysiotherapie is betaald door de inzamelingsactie Help Quint. Bij de operatie is niet alleen het vijfde pootje verwijderd, maar ook een deel van de heupkop. De spieren van het vijfde pootje waren om de heupkop gelegd. “Katten kunnen prima leven zonder heupkop", zegt dierenarts Leen den Otter.

Museumstuk

"De verwachting is dat Quint over zes weken kan lopen", zegt Jochims. "Dat is een snelle revalidatie, maar dat kan allemaal omdat het een jonge kat is." Nu de operatie achter de rug is moet nagedacht worden over een nieuw thuis voor Quint.

"We hebben de afgelopen weken veel vragen binnengekregen van mensen die Quint wel in huis zouden willen nemen", vertelt Jochims. "Die vragen hebben we een beetje afgehouden, omdat we nog niet wisten hoe de operatie zou verlopen. Het is nu de vraag wat er verder gaat gebeuren."

Het geamputeerde pootje wordt nu een museumstuk en zal te zien zijn in het Museum Diergeneeskunde van de faculteit in Utrecht.