Fabian uit Puttershoek voor tv-programma in isolement

"De eerste aflevering begint met martelen"

Een week lang opgesloten worden met 99 andere mensen in een oude kazerne in Ede en voor een tv-programma dan allerlei experimenten ondergaan. Fabian van der Gijze uit Puttershoek heeft het gedaan. Hij is een van de kandidaten in het BNN_Vara programma "Het instituut". Hij heeft gemerkt dat het zijn leven iets veranderd heeft.

Fabian wil al jaren dolgraag in de tv-wereld gaan werken. Door mee te doen aan Het Instituut. kon hij eens achter de schermen kijken van een groot tv-programma. Ook kreeg hij door alle experimenten een goed beeld van zichzelf. Wat durf je en hoe ver wil je gaan om je doel te bereiken. Zware experimenten

De opnamen zitten er inmiddels op. De uitzendingen starten volgende week donderdag.

Over de opdrachten die hij gedaan heeft mag hij niets zeggen. Om toch een tipje van de sluier op te lichten kan hij wel vertellen wat de eerste opdracht was. "Dit jaar begint de eerste aflevering met martelen. Het is een zwaardere opdracht dan die van het afgelopen jaar. Ik had er graag aan mee willen doen, helaas viel ik er buiten." De opnamen zitten er inmiddels op. De uitzendingen starten volgende week donderdag.Over de opdrachten die hij gedaan heeft mag hij niets zeggen. Om toch een tipje van de sluier op te lichten kan hij wel vertellen wat de eerste opdracht was. "Dit jaar begint de eerste aflevering met martelen. Het is een zwaardere opdracht dan die van het afgelopen jaar. Ik had er graag aan mee willen doen, helaas viel ik er buiten." Fabian heeft verder wel alle zware experimenten gedaan die hij had willen doen. De uitkomsten hebben hem wel verrast. Zo merkte hij dat hij een veel betere lichamelijke conditie heeft dan hij eerst dacht. Verder heeft hij door die week in isolement wel een beetje afstand genomen van de sociale media waar hij als blogger erg actief op was. "Het verandert echt. Je kijkt toch niet op je telefoon want die heb je dan niet meer en er is geen internet. "Je dan die week wel ineens contact met mensen in de leeftijd van 60 en 70 jaar. Dat heb je zelf normaal niet zo snel."